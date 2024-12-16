احتفالية لذوي الهمم في دمياط الجديدة

شهد اليوم، الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، الإحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، الذى نفذته جمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة بدمياط الجديدة برئاسة الكابتن صبرى البرعى، بنادي وشاطىء قادرون بلاج بمنطقة النرجس للشواطىء المميزة بدمياط الجديدة، بحضور المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز وأمين سر مجلس الأمناء، والمهندس عوض محمد عوض نقيب المهندسين، والنائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ، وبعض رموز العمل المجتمعى بمحافظة دمياط.



بدأ الاحتفال فعاليته بالقرآن الكريم من أحد أبطالنا من ذوى الهمم المميزين.



وفى كلمته عبر الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، عن سعادته بالمشاركة فى تلك الإحتفالية، وسط أبنائنا من ذوي الهمم وذويهم، مؤكدا أن مجلس الأمناء وجهاز المدينة لن يدخرا جهدا فى سبيل إسعاد ذوى الهمم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم البيضاء النقية، كاشفا أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة المصرية، بالاهتمام بذوى الهمم من أجل ضمان حقوقهم الاجتماعية، وبذل الغاية الواجبة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم وأسرهم.

وفى ختام الاحتفالية، كرم رئيس مجلس الأمناء والحضور، أبطالنا من ذوى القدرات الخاصة وأصحاب الهمم ومدربيهم المميزين فى السباحة والكاراتيه والرياضات المختلفة .

من جانبه رحب المهندس أشرف فتحى رئيس الجهاز، الحضور، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء، لخدمة سكان المدينة، كما إستعرض رؤية العمل فى المرحلة المقبلة وأهدافها، والأولويات العاجلة ووضع خطة عاجلة كأولى المراحل لدفع عجلة التنمية والتطوير لكافة الخدمات التنموية، كبداية لرؤية التطوير الشاملة للمرحلة المقبلة فى كافة المحاور بالمدينة، ومنها أهمها تطوير محاور الطرق ، والخطط الحالية لتنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بالمدينة، كذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية، وأعمال الإحلال والتجديد لبعض الخطوط العاجلة لشبكة مياه الشرب بالمدينة .