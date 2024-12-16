ننشر القائمة الكاملة لجوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2024

نظم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة الإفريقية لعام 2024 بمدينة مراكش المغربية، وتم تكريم أبرز النجوم والفرق في القارة في مختلف الفئات.

الفائزون بجوائز كاف 2024:

جوائز اللاعبين واللاعبات:

أفضل لاعب في أفريقيا:

النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي).

أفضل لاعبة في أفريقيا:

الزامبية باربرا باندا (أورلاندو برايد الأمريكي).

أفضل لاعب داخل القارة:

الجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

أفضل لاعبة داخل القارة:

المغربية سناء مسعودي (الجيش الملكي).

أفضل لاعب شاب:

السنغالي لامين كامارا (موناكو الفرنسي).

أفضل لاعبة شابة:

المغربية ضحى المدني (الجيش الملكي).

جوائز المدربين والمنتخبات:

أفضل مدرب للرجال:

الإيفواري إيمرس فايي (منتخب كوت ديفوار).

أفضل مدرب للسيدات:

المغربية لمياء بومهدي (مازيمبي الكونغولي).

أفضل منتخب للرجال:

منتخب كوت ديفوار.

أفضل منتخب للسيدات:

منتخب نيجيريا.

جوائز الأندية:

أفضل نادي للرجال:

الأهلي المصري.

أفضل نادي للسيدات:

مازيمبي الكونغولي.

جوائز الحراس والحكام:

أفضل حارس مرمى:

الجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

أفضل حارسة مرمى:

النيجيرية شياماكا نادوزي (باريس إف سي الفرنسي).

أفضل حكم ومساعد:

الليبي معتز إبراهيم والكاميروني إلفيس جاي نوبوي.

أفضل حكمة ومساعدة:

المغربية بشرى كربوبي والرواندية سليمة موكانسانجا.

جوائز خاصة:

أفضل هدف:

الأنجولي مابولولو مع منتخب بلاده.

جائزة الإنجاز المتميز لعام 2024:

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الكاميروني بول بيا.

أفضل التشكيلات:

تشكيلة الرجال:

حراسة المرمى: أونانا (الكاميرون).

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، تشينسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية).

الوسط: محمد قدوس (غانا)، سفيان أمرابط (المغرب)، فرانك كيسي (كوت ديفوار)، يفيس بيسوما (مالي).

الهجوم: محمد صلاح (مصر)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، أديمولا لوكمان (نيجيريا).

تشكيلة السيدات:

حراسة المرمى: أنديله دلاميني (جنوب أفريقيا).

الدفاع: أوسيناتشي أوهالي (نيجيريا)، كارابو أوهلاميني (جنوب أفريقيا)، ميشيل ألوزي (نيجيريا).

الوسط: راشيدات أجيبادي (نيجيريا)، ليندا ميتلهالو (جنوب أفريقيا)، ليبوهانغ راماليبي (جنوب أفريقيا)، غزلان الشباك (المغرب).

الهجوم: تابيثا تشاوينجا (مالاوي)، باربرا باندا (زامبيا)، أسيسات أوشجالا (نيجيريا).

تميز حفل جوائز كاف 2024 بتكريم الأفضل في القارة السمراء، واحتفى بإنجازات اللاعبين والفرق الذين ساهموا في رفع مستوى كرة القدم الأفريقية على الصعيدين المحلي والدولي.

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