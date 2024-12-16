نيابة عن الرئيس السيسي .. وزير الشباب والرياضة يتسلم جائزة التميز في قارة أفريقيا

تسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الجائزة التي منحها الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك نيابةً عن فخامته خلال فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز الكاف لعام 2024.

وأعرب وزير الرياضة عن عظيم الشرف باستلام الجائزة المرموقة للإنجاز الرياضى لعام 2024 نيابة عن الرئيس وهى أرفع جائزة رياضية يمنحها الكاف هذا العام نظراً للجهود الكبيرة والدعم غير المحدود من الرئيس في تنمية وتطوير كرة القدم المصرية والأفريقية.

وخلال الحفل نقل وزير الشباب والرياضة امتنان الرئيس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمنحه تلك الجائزة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدمً منح رئيس الجمهورية الجائزة نظرا لجهوده الكبيرة في تطوير كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.