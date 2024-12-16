بالصور.. رئيس جامعة الأقصر تشهد فعاليات "يوم الثقافات" بكلية الألسن

شهدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمود النوبي أحمد عميد كلية الألسن، اليوم الاثنين، فعاليات "يوم الثقافات" وتنصيب اتحاد طلاب كلية الألسن؛ بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشملت فعاليات الحفل فقرات ثقافية فنية مميزة ومتنوعة شارك في تقديمها طلاب الأقسام المختلفة بالكلية؛ منها: فقرة للإنشاد الديني من قسم اللغة العربية، وفقرة للهجات قدمها طلاب اللغة الإنجليزية، وفقرة مطعم النجوم لطلاب اللغة الفرنسية، وكورال قسم اللغة الروسية، وفقرة مسابقة الأمثال الشعبية الألمانية، واسكتش مسرحي قدمه طلاب قسم اللغة الإسبانية.

كما قدم طلاب اللغة الإيطالية فقرة عن كلمات مختلفة في اللغة الإيطالية واللغة العربية واللهجة الصعيدية، كما تم عرض اسكتش مسرحي عن ظاهرة التأثير والاحتلال الفكري قدمها طلاب اللغة الفرنسية، بالإضافة لفقرة الراوكلين، لقسم اللغة الصينية.

الفعاليات تضمنت حفل مراسم تنصيب اتحاد طلاب كلية الألسن

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، أن هذا الحفل يأتي في ضوء إيمان إدارة جامعة الأقصر بالدور الفعّال للاتحادات الطلابية في تعزيز وإتاحة قنوات تواصل مع الطلاب، ضمن مسؤولية الاتحاد في إيصال صوت زملائهم لإدارة الكليات والجامعة وطرح الرؤى من وإلى الإدارة والطلاب؛ مشددة على تسخير كافة إمكانات الجامعة لخدمة الطلاب والسعي نحو تأهيلهم للمستقبل على النحو الأفضل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود النوبي عميد كلية الألسن عن اعتزازه بطلاب الكلية، وحرصهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تصقل مهاراتهم وتنميها؛ مؤكدًا حرص إدارة الكلية على نشر الوعي الثقافي لدى الطلاب في سبيل بناء شخصية كوادر واعدة قادرة على النهوض بمستقبل بلادها.

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