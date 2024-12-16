الكاف ينشر تشكيلة العام في إفريقيا 2024

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن التشكيلة المثالية لعام 2024 في حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.

ضمت القائمة مجموعة من أبرز نجوم القارة الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام.

جاءت التشكيلة كالتالي: حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب). خاليدو كوليبالي (السنغال). شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية). يوسف عطال (الجزائر).

خط الوسط: سفيان أمرابط (المغرب). فرانك كيسي (كوت ديفوار). محمد كودوس (غانا). يفيس بيسوما (مالي).

خط الهجوم: محمد صلاح (مصر). فيكتور أوسيمين (نيجيريا). أدمولا لوكمان (نيجيريا).

تميزت التشكيلة بتواجد لاعبين من مختلف الجنسيات الإفريقية مع تفوق واضح لمنتخبات المغرب ونيجيريا. جاء هذا الاختيار نتيجة الأداء المميز للاعبين على المستوى المحلي والدولي طوال الموسم.