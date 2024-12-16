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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يدرس تعديل شكل مسابقات الناشئين

مجلس الجبلاية
مجلس الجبلاية
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قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، إقامة تعديل علي لوائح مسابقات الناشئين للموسم المقبل.
وذلك ضمن إطار جهود تحسين نظام المراحل السنية وتطوير الكرة المحلية للناشئين الفترة المقبلة.
وسيتم البدء في هذه الخطوة بعد تسليم تقرير شامل يعكف على إعداده وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي يعمل على دراسة الوضع الحالي لمسابقات الناشئين.
ويسعي المجلس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم من تغيير كافة اللوائح وأنظمة اللجان الخاصة به بهدف التطوير.

اتحاد الكرة تعديل مسابقات