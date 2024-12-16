قبل عرضه في 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "Harry Potter"

بعد مرور ثلاثة عشر عامًا على إطلاق فيلم "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" في دور العرض السينمائية والذي وضع نهاية لرحلة هاري بوتر على الشاشة الكبيرة، يستعد عالم هاري بوتر للعودة في شكل مسلسل تلفزيوني مقسم إلى حلقات.

بقيادة المنتجة فرانسيسكا جاردينر والمخرج مارك ميلود، تهدف نسخة HBO من الكتاب المحبوب الذي تحول إلى فيلم إلى إعادة العالم السحري إلى الحياة عندما يكتشف هاري بوتر أنه ساحر ويترك عائلته من العامة لحضور هوجوورتس، مدرسة السحر. على طول الطريق، يصادق رون وهيرميون ويصبح جزءًا مهمًا من مؤامرة ضد اللورد فولدمورت.

ويأتي العرض بعد مرور ما يقرب من 30 عامًا على نشر جيه كيه رولينج لرواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"، والتي تم تحويلها إلى فيلم أخرجه كريس كولومبوس في عام 2001. وفي المجمل، حققت سلسلة أفلام "هاري بوتر" الأصلية إيرادات بلغت 7.7 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

سيشكل كل كتاب من الكتب السبعة موسمًا كاملاً. وقد تحدث جاردينر وميلود عن رؤية العرض كفرصة لتوسيع نطاق الكتب والأفلام دون التراجع عن إرثهما. ووفق موقع "فارايتي"، إنهم يأملون في "التعمق في أقواس الشخصيات" واستكشاف الشخصيات المختلفة في هوجورتس التي لم تحصل على الكثير من وقت الشاشة من قبل، بما في ذلك الموظفين والعمال.

ولم يتم الإعلان بعد عن طاقم التمثيل، فقد أفادت التقارير أن حوالي 32 ألف طفل تقدموا للاختبار في أيرلندا والمملكة المتحدة من أجل الأدوار الرئيسية لهاري ورون وهيرميون. واعتبارًا من 5 ديسمبر، كان جاردينر وميلود يراجعان أشرطة الاختبار. وهدفهما هو مقابلة المرشحين المختارين في يناير.

في أدوار رئيسية أخرى، ورد أن مارك رايلانس مرشح لدور دمبلدور، بينما يعد بابا إيسيدو من أبرز المرشحين لدور البروفيسور سيفيروس سناب. فيما تشير التكهنات إلى ترشيح النجم كيليان مورفي لدور فولدمورت.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في صيف عام 2025 في ليفزدن، حيث تم تصوير الأفلام أيضًا. ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل "هاري بوتر" من إنتاج HBO على Max في عام 2026.