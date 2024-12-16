أشرف صبحي يتسلم جائزة الإنجاز المتميز نيابة عن الرئيس السيسي

تسلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة جائزة الانجازالمتميز نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي>

حيث قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي، منح أرفع جائزة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وهي الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024 للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وذلك تقديرًا للجهود المتميزة والمساهمة الواسعة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.