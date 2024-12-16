مسؤولون إسرائيليون ينتقدون قرار إغلاق سفارة الاحتلال في أيرلندا

هاجم مسؤولون إسرائيليون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إغلاق سفارة الاحتلال في أيرلندا، وقالوا إن القرار اتخذ وفقا "لاعتبارات سياسية".

وقال المسؤولون بحسب صحيفة "هآرتس" إنه من الصعب تبرير القرار في ظل سلوك إسرائيل تجاه الدول التي اتخذت نفس الخطوات التي اتخذتها أيرلندا". وشدد أحدهم على أن "القرار قد يضر بمصالح إسرائيل الاقتصادية".

ودافع ساعر، اليوم الاثنين، عن قراره إغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا احتجاجا على انضمام الحكومة في دبلن إلى الالتماس ضد الحرب المقدم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن تلقى انتقادات في إسرائيل.

وقال كاتس: إن إسرائيل لن تكون"طفل مخبز "سيضربها عليها كل معاد للسامية في العالم، وستستمر في علاقاتها معها كما لو كان العالم يمارس كالمعتاد".

وأضاف خلال اجتماع حزبه: "لقد تعرضت إسرائيل للهجوم على كل الجبهات، ولكن في نظر الحكومة الأيرلندية نحن دائما المعتدين".