ads
الإثنين 16 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤولون إسرائيليون ينتقدون قرار إغلاق سفارة الاحتلال في أيرلندا

جدعون ساعر
جدعون ساعر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هاجم مسؤولون إسرائيليون كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إغلاق سفارة الاحتلال في أيرلندا، وقالوا إن القرار اتخذ وفقا "لاعتبارات سياسية". 

وقال المسؤولون بحسب صحيفة "هآرتس" إنه من الصعب تبرير القرار في ظل سلوك إسرائيل تجاه الدول التي اتخذت نفس الخطوات التي اتخذتها أيرلندا". وشدد أحدهم على أن "القرار قد يضر بمصالح إسرائيل الاقتصادية".

 ودافع ساعر، اليوم الاثنين، عن قراره إغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا احتجاجا على انضمام الحكومة في دبلن إلى الالتماس ضد الحرب المقدم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعد أن تلقى انتقادات في إسرائيل.

وقال كاتس: إن إسرائيل لن تكون"طفل مخبز "سيضربها عليها كل معاد للسامية في العالم، وستستمر في علاقاتها معها كما لو كان العالم يمارس كالمعتاد". 

وأضاف خلال اجتماع حزبه: "لقد تعرضت إسرائيل للهجوم على كل الجبهات، ولكن في نظر الحكومة الأيرلندية نحن دائما المعتدين". 

إسرائيل وزارة الخارجية الإسرائيلية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إغلاق السفارة الإسرائيلية في أيرلندا مصالح إسرائيل الاقتصادية السفارة الإسرائيلية في أيرلندا الحكومة في دبلن