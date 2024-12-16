الأربعاء.. عرض فيلم "أوغسطنيوس بن دموعها" بالثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "أوغسطينوس بن دموعها" للمخرج الراحل سمير سيف، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 18 ديسمبر الجاري، بمقر المركز بشارع شريف بوسط البلد.

والفيلم يتناول شخصية الفيلسوف والعالم الديني القديس أوغسطينوس، ومن بطولة عائشة بن أحمد، وأمين بن سعد، وعماد بن شندي، وبهية الراشدي، ونجلاء بن عبدالله، وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة عماد دبور، وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقي سليم دادة.

الفيلم تم تنفيذه فى 3 سنوات وتم تصويرة في الأماكن الحقيقية التي عاش فيها القديس أوغسطينوس بدولة الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا، ويتناول الفيلم شخصية الفيلسوف أوغسطينوس من الناحية التاريخية ومدى تأثيره على العالم الغربي ويبرز هوية أوغسطينوس الشمال أفريقية ويكشف أيضا عن حقائق وأسرار تاريخية لهذه الشخصية.

حاز الفيلم على جائزة افضل إنجاز فني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، وحصل أيضا على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر، كما تم عرضه على هامش مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

يعد المخرج سمير سيف أحد أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا متميزة مع كبار النجوم مثل النجم عادل أمام بفيلم"المشبوه"، و"النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

تقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وتقدم جميع الفعاليات مجانا للجمهور من محبي السينما.