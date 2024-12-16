مجلس "آداب أسيوط" يوافق على مشروع تحديث لائحة الدراسات العليا

عقد مجلس كلية الآداب بجامعة أسيوط، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب، وبحضور الدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام؛ لمناقشة اعتماد لائحة الدراسات العليا بالكلية، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والأكاديمية، والبحثية، بالمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، إلى جانب مناقشة بعض الموضوعات الإدارية، والخدمية.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، مواصلة استحداث وتطوير العديد من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات المهنية بجامعة أسيوط، وإنشاء وتطوير عدد من البرامج الدراسية التي تواكب وظائف المستقبل، بالإضافة إلى تجديد طرق وإستراتيجيات الامتحانات، مشيرًا إلى دعم الجامعة الكامل للباحثين، وتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي والابتكار، والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام محلي وعالمي وتدخل في نطاق الحاجة الإنسانية والنهوض الاجتماعي، مشيدًا بالإجراءات التنظيمية التى تنتهجها كلية الآداب، للارتقاء بمنظومة العملية التعليمية والبحثية بها.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى؛ أن الإجتماع تضمن؛ موافقة مجلس كلية الآداب على مشروع تحديث لائحة الدراسات العليا لأقسام الكلية، وتحويلها إلى نظام الساعات المعتمدة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة، واستكمال إجراءات اعتمادها من مجلس الدراسات العليا بالجامعة، ثم مجلس الجامعة، ثم لجان القطاع.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على كلية الآداب، إلى أن تطوير لائحة الدراسات العليا بالكلية؛ يستهدف تشجيع البحوث المبتكرة في جميع تخصصات العلوم الإنسانية، ومواكبة التحديات القومية، وتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة؛ والمساهمة في إيجاد الحلول العلمية للمشكلات المجتمعية والعالمية.

وأشاد مجلس الكلية بالاجماع؛ بإنجازات الكلية خلال الفترة الأخيرة، وما شهدته من تطوير شامل، متمثل في رفع كفاءة المنشآت، والبنية الأساسية، وتغيير كامل لأرضيات الكلية، وصبها بالخرسانة (الهليكوبتر)المقاومة للاحتكاك، والمطبوعة؛ لتحديد أماكن المداخل، ومسارات الحركة داخل الكلية؛ بشكل يراعي المعايير، والاشتراطات البيئية، ويحافظ على عراقة المبنى، وتاريخه؛ كما تم افتتاح قاعة جديدة لأعضاء هيئة التدريس؛ سعتها (٤٠) مكتباً.

وتضمن المجلس؛ مناقشة عددًا من الإجراءات التنظيمية الأخري بمرحلة الدراسات العليا، كما تمت الموافقة على منح درجتي الماجستير والدكتوراه؛ للباحثين فى أقسام الكلية المختلفة، وعلى قبول لجان الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه بأقسام الكلية، وأقر المجلس؛ الضوابط الامتحانية للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥م، طبقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعة.