فريق طبي بمستشفى دمياط ينجح في إنقاذ حياة شاب سقط من الطابق الرابع

نجح فريق طبي من مستشفى دمياط العام تنجح في إنقاذ شاب بعد سقوطه من الطابق الرابع بناء على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط وبقيادة الدكتور محمد السيد اللبان مدير عام مستشفى دمياط العام.

نجح فريق طبي بالمستشفى في انقاذ شاب ثلاثيني تعرض لإصابة خطيرة اثر سقوطه من الطابق الرابع ، عانى المريض من كسر بالفقرة القطنية الثالثة وانفجار غضروف قطني بين الفقرتين الرابعة والخامسة وتهتك بالأغشية المحيطة بأعصاب القدمين.

وتم اجراء عملية جراحية دقيقة لتثبيت الفقرات القطنية واستئصال الغضروف مع إصلاح تهتك الاغشية.

وبفضل الكفاءة الطبية والرعاية المتميزة تم خروج المريض بصحة جيدة و بكامل القوة العضلية للقدمين .

قام بالعملية طاقم جراحة المخ والاعصاب الدكتور معاذ ياسر العبد والدكتور محمد إيهاب قابيل و طاقم التخدير والدكتور ايمن النجار أخصائي التخدير والدكتور خالد صبرى طبيب مقيم التخدير

وممرضات وفنيين قسم العمليات

نجحت مستشفى كفر سعد المركزى في دمياط في انقاذ حياة شاب بجرح نافذ فى الصدر بناءا على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط و بقيادة الدكتور محمد نصحى مدير مستشفى كفر سعد المركزى ،

نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر سعد المركزى من انقاذ حياة شاب مصاب بجرح نافذ في الصدر ،

حيث وصل الشاب الى المستشفى مصاب بجرح نافذ فى الصدر بطعن سكين من الخلف ، و على الفور تم تجهيز غرفة العمليات التعامل مع الحالة من قبل فريق العمليات بالمستشفى ،

حيث تم اصلاح تهتك الرئة اليمنى ونقل المريض بعد العملية الى قسم الرعاية المركزة للوضع تحت الملاحظة الدقيقة لحين استقرار حالته.

تم اجراء العملية بواسطة فريق القلب والصدر بمستشفى كفرسعد الدكتور محمد عبدالعظيم (استشارى جراحة القلب والصدر) والدكتور احمد عبدالرؤوف(استشارى جراحة القلب والصدر) والدكتور مصطفى حمدان (استشارى التخدير ) وممرضات وفنيين قسم العمليات.

