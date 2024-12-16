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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة الضحية الخامسة في حادث طريق كفر شكر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توفي الضحية الخامسة في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بكفر شكر في محافظة القليوبية، ليلحق بأربعة آخرين لقوا مصرعهم جراء الحادث.

وكان لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بسيارة نصف نقل، على طريق البر الشرقي بكفر شكر أمام قرية البقاشين بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالبر الشرقي بطريق كفر شكر أمام قرية البقاشين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر جراء الحادث، وجمعيهم من محافظة الدقهلية.

وتبين مصرع كل من: فوزي فرج 27 عاما، وشقيقه محمد 24 عاما، عاملان مقيمان بقرية بلقاس بمحافظة الدقهلية، وعماد رضا عبد الله 25 عاما، وجودة عويس 21 عاما، عاملان مقيمان قرية الستموني بمحافظة الدقهلية.

وجرى نقل المصاب والمتوفيين للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ اللازم، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لعودتها إلى طبيعتها.

اجهزة الأمنية بالقليوبية حادث تصادم سيارة ملاكي طريق كفر شكر لقي 4 أشخاص مصرعهم وقوع حادث تصادم