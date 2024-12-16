إنقاذ حياة شاب من الموت في مستشفى حكومي بدمياط

نجحت مستشفى كفر سعد المركزى في دمياط، في انقاذ حياة شاب بجرح نافذ فى الصدر، بناء على توجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبقيادة الدكتور محمد نصحى مدير مستشفى كفر سعد المركزى.

نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر سعد المركزى في انقاذ حياة شاب مصاب بجرح نافذ في الصدر ،

حيث وصل الشاب الى المستشفى مصاب بجرح نافذ فى الصدر بطعن سكين من الخلف ، وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات التعامل مع الحالة من قبل فريق العمليات بالمستشفى.

حيث تم اصلاح تهتك الرئة اليمنى ونقل المريض بعد العملية الى قسم الرعاية المركزة للوضع تحت الملاحظة الدقيقة لحين استقرار حالته.

تم اجراء العملية بواسطة فريق القلب والصدر بمستشفى كفرسعد الدكتور محمد عبدالعظيم (استشارى جراحة القلب والصدر) والدكتور احمد عبدالرؤوف (استشارى جراحة القلب والصدر) والدكتور مصطفى حمدان (استشارى التخدير ) وممرضات وفنيين قسم العمليات.

كما أعلنت مديرية الصحة في دمياط انه تحت رعاية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات بالمديرية عن تواجد وحدة متنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدي أمام الوحدة الاجتماعية بقرية الوسطاني - مركز كفر سعد.

وتقدم الوحدة خدمات الكشف المبكر عن الإصابة بأورام الثدي للسيدات من عمر ١٨ عام بالإضافة لخدمات الأشعة.