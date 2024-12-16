أمير كرارة ينهي 70% من فيلمه الجديد "الشاطر"

يواصل النجم أمير كرارة، تصوير فيلمه الجديد "الشاطر"، الذي يقدم من خلاله مزيجاً بين الأكشن والكوميديا إلى جانب النجمة هنا الزاهد.

الفيلم من المقرر عرضه في صيف 2025، ويعد واحداً من أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة.

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم، ويشهد الفيلم تقديم أمير كرارة تيمة الأكشن كوميدى للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمها في فيلمه الأخير البعبع الذى تم عرضه العام الماضى وشاركه البطولة النجمة ياسمين صبرى.