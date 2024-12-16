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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أمير كرارة ينهي 70% من فيلمه الجديد "الشاطر"

الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة
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يواصل النجم أمير كرارة، تصوير فيلمه الجديد "الشاطر"، الذي يقدم من خلاله مزيجاً بين الأكشن والكوميديا إلى جانب النجمة هنا الزاهد.

الفيلم من المقرر عرضه في صيف 2025، ويعد واحداً من أكثر الأعمال السينمائية المنتظرة.

فيلم الشاطر من تأليف أحمد الجندى وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندى وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم، ويشهد الفيلم تقديم أمير كرارة تيمة الأكشن كوميدى للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمها في فيلمه الأخير البعبع الذى تم عرضه العام الماضى وشاركه البطولة النجمة ياسمين صبرى.

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