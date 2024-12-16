هواوي تطلق النسخة الخامسة من ملتقى HiRE للتوظيف وتعزيز التحول الرقمي

أعلنت شركة هواوي، الرائدة عالميًا في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن إطلاق النسخة الخامسة من ملتقى التوظيف HiRE 2024 تحت شعار "بوابتك لاستكشاف مسارك المهني المناسب". الملتقى يأتي كجزء من مبادرة iTB (بنك هواوي للقدرات) بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، بهدف دعم الكفاءات الشابة وتعزيز فرص توظيفهم في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات.

بدأت فعاليات النسخة الخامسة بإطلاق منصة إلكترونية للتوظيف في 30 أكتوبر الماضي واستمرت حتى 8 ديسمبر 2024، حيث تم توفير أكثر من 70 فرصة عمل لدى شركات محلية وإقليمية كبرى مثل WUZZUF وMetra Computers وSiemat. المنصة شهدت مقابلات تقنية واختبارات كفاءة أسفرت عن توقيع عقود عمل مع العديد من الشباب، بما في ذلك ذوو الهمم.

أوضح وزير العمل، محمد عبد العزيز جبران، خلال كلمته، أن الملتقى يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق بيئة عمل لائقة، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتت أحد المحاور الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.

الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أكد أن الملتقى يشكل فرصة لتأهيل الشباب المصري في مجالات متقدمة مثل الجيل الخامس، الحوسبة السحابية، وأمن المعلومات.

وأضاف أن برامج الأكاديميات التدريبية بالتعاون مع هواوي تهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الرقمي.

دو يونج، نائب رئيس شركة هواوي مصر، صرح بأن الشركة قامت بإنشاء 114 أكاديمية جامعية في مصر، وتدريب أكثر من 40 ألف شاب وشابة، مع تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه أكاديميات iTB وHCIA في تأهيل الكوادر الشابة لوظائف المستقبل.

ما بن، رئيس قطاع تطوير الأعمال بهواوي، أشار إلى أن الملتقى ليس مجرد حدث توظيف، بل منصة استراتيجية لتعزيز التفاعل بين المواهب المحلية والشركات العالمية، مؤكدًا التزام الشركة بتمكين الكفاءات المصرية وربطها بالأسواق الدولية.

شهدت فعاليات الملتقى حفلًا رسميًا لتسليم عقود التوظيف للمواهب المختارة، بحضور مسؤولين حكوميين وشركاء من القطاع الخاص. الحدث يعكس التعاون المثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة لدعم الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.