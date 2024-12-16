تجديد مسلسل "Silo" لموسمين مقبلين عبر منصة آبل

جددت منصة "+Apple TV" مسلسل الدراما الشهير "Silo" من بطولة ريبيكا فيرجسون، للموسمين الثالث والرابع، ومن المقرر أن يكون الموسم الرابع هو الموسم الأخير للمسلسل.

تأتي أخبار التجديد في الوقت الذي يبث فيه المسلسل الدرامي الذي تدور أحداثه بعد نهاية العالم موسمه الثاني حاليًا. ومن المقرر عرض الحلقة السادسة من الموسم الثاني في 20 ديسمبر. ويختتم المسلسل بعرض الحلقة النهائية للموسم لأول مرة في 17 يناير.

وفق موقع “فارايتي”، قال المنتج التنفيذي جراهام يوست: "لقد كانت تجربة مجزية للغاية أن نقتبس روايات هيو الملحمية مع شركائنا في Apple، ونحن سعداء بالحصول على فرصة لجلب هذه القصة الكاملة إلى الشاشة على مدار أربعة مواسم".

وأضاف: "مع الفصلين الأخيرين من "Silo"، لا يمكننا الانتظار لمنح عشاق العرض خاتمة مرضية بشكل لا يصدق للعديد من الألغاز والأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها والتي تحتوي عليها جدران هذه الصوامع".

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأشخاص يعيشون داخل صومعة عملاقة تحت الأرض، حيث يؤمن كل السكان هناك أن المكان هو الوحيد القادر على حمايتهم من العالم الملوث والمدمر على السطح.