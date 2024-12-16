"جيميرجي مصر" تكشف تفاصيل نسختها الأولى برعاية وزارة الشباب واتحاد الرياضات الإلكترونية

أعلنت "جيميرجي مصر" عن تفاصيل نسختها الأولى خلال مؤتمر صحفي بحضور إعلامي إقليمي ودولي. يقام المهرجان في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025 برعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد الرياضات الإلكترونية.

يجمع المهرجان بين الرياضات الإلكترونية، الألعاب، والترفيه. ويستعد لاستقبال أكثر من 40,000 زائر ومنافس، مع تقديم 6 تجارب مميزة تتضمن ألعاب الكمبيوتر، الهاتف المحمول، البلاي ستيشن، الواقع الافتراضي، ومحاكيات السباق، بجوائز تتجاوز 2 مليون جنيه.

المهرجان سيشهد مشاركة فرق دولية وبث مباشر على منصة Twitch ومنصات أخرى، مع حضور أبرز صناع المحتوى والمؤثرين المحليين والعالميين، إلى جانب مسابقات Cosplay، حفلات موسيقية، جلسات نقاشية، وعروض تسوق وترفيه.

وفقًا للإحصائيات، تضم مصر حوالي 40 مليون لاعب، بينهم 7 ملايين متنافس في الرياضات الإلكترونية، ما يعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي لهذه الصناعة. وتشير التقديرات إلى أن قيمة سوق الألعاب الإلكترونية عالميًا ستصل إلى 221 مليار دولار بحلول 2024، بينما تقدر قيمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 7.2 مليار دولار، تشكل مصر 58% منها.

قال أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة : إن الدولة المصرية تدعم بقوة استضافة فعاليات الرياضات الإلكترونية لتعزيز مكانتها العالمية، حيث تسهم في التفاعل المجتمعي، دعم الشباب، وتنويع مصادر النمو الاقتصادي."

من جانبه، أشار ماريو بيريز جيريرا، الرئيس التنفيذي لـ MENATech Entertainment، إلى أن المهرجان يمثل منصة ملهمة لمستقبل الرياضات الرقمية، فيما شدد شريف البسيوني، الرئيس التنفيذي لـ eProjects LLC، على أهمية دعم المواهب المصرية لتنافس دوليًا في صناعة الرياضات الإلكترونية.

"جيميرجي" هو مهرجان عالمي يجمع عشاق الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو من جميع الأعمار، مع تاريخ طويل من النجاح في دول مثل إسبانيا، الأرجنتين، والولايات المتحدة. تستهدف النسخة المصرية خلق بيئة فريدة تمزج بين الواقع والعالم الافتراضي، وتتيح للمشاركين تجارب لا تُنسى.