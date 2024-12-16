المشدد 3 سنوات للمتهم بالشروع في قتل صديقه بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات في الشروع بقتل صديقه لخلافات بينهما علي مبلغ مالي بمنطقة الموسكي .

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم م.ج عاطل شرع في قتل المجنى عليه ا.ط عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم على قتله أثر خلاف سابق بينهما علي مبلغ مالي، وأعد سلاح ابيض وتوجه لمكان تواجد المجني عليه حتى باغته ضربًا بسلاح أبيض بالصدر واحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتم مداركة المجنى عليه بالعلاج .



وأسندت النيابة العامة لمتهم للشروع في قتل وإحراز سلاح بيضاء مطواة، دون ترخيص وبغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وتلقي قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة ،بلاغا يفيد وصول مصاب باحدي المستشفيات وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه إثر خلاف علي مبلغ مالي وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيابة العامة التحقيقات.