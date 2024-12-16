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الإثنين 16 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة».. وسط تصاعد التوترات الأمنية.. انفجارات ضخمة تهز الساحل السوري.. وإسرائيل تواصل قصف المنشآت العسكرية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 17 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على أهمية دعم الدولة السورية
وسط تصاعد التوترات الأمنية.. انفجارات ضخمة تهز الساحل السوري.. وإسرائيل تواصل قصف المنشآت العسكرية
نتنياهو يوافق على خطة لمضاعفة المستوطنات في الجولان
داليا عبد الرحيم في "الضفة الأخرى": سوريا أصبحت ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية
بيان منسوب لبشار الأسد: رحيلي لم يكن مخططًا
"هيومن رايتس ":» الدعم السريع" ترتكب عنفا جنسيًا في السودان

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السيسي الأردن إسرائيل الجولان بشار الأسد