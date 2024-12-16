"ليلها أصبح نهارا".. طرطوس السورية شهدت أعنف الاستهدافات الإسرائيلية بالأمس

قصف طرطوس .. أفاد خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت محافظة طرطوس السورية مساء أمس تُعد الأعنف منذ 13 عامًا، حيث لم تشهد المحافظة قصفًا مشابهًا من قبل يستهدف مثل هذه المواقع بالدقة والقوة.

عدد الأماكن المستهدفة في طرطوس

وأوضح أن عدد المواقع المستهدفة بلغ تسعة، وهي متخصصة بالدفاعات الجوية السورية.

وأضاف هملو، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن محافظة طرطوس الساحلية تضم قواعد دفاعية تهدف إلى حماية المدينة وسواحل سوريا بشكل عام.

أبرز المواقع المتعرِّضة للقصف في طرطوس

ومن أبرز المواقع التي تعرضت للقصف، اللواء 23، ومنطقتا البلوطية والخراب، بالإضافة إلى مناطق في محيط مدينة دريكيش الواقعة في ريف طرطوس الشمالي.

وأشار إلى أن شدة التدمير الناتجة عن القصف حوّلت ليل المدينة إلى نهار بفعل الانفجارات الناتجة عن الصواريخ الإسرائيلية والقواعد التي تم استهدافها، لافتًا، إلى أن الهجمات أسفرت عن دمار واسع في القواعد العسكرية السورية بالمحافظة.

