أديمولا لوكمان أفضل لاعب في أفريقيا 2024

حصل اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الايطالي على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2024 حيث تنافس معه مجموعة مميزة من النجوم على جائزة أفضل لاعب في القارة، يتصدرها المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإيفواري سيمون أدينجرا من فريق برايتون الانجليزي، الغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الالماني، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز من فريق صن داونز الجنوب افريقي.

حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2024، يأتى لتكريم الأفضل في القارة السمراء ويقام الحفل في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين وسط حضور نخبة من نجوم الكرة الأفريقية والعالمية.