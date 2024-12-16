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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أديمولا لوكمان أفضل لاعب في أفريقيا 2024

أديمولا لوكمان لاعب
أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الايطالي
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حصل اللاعب النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا الايطالي على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2024  حيث تنافس معه  مجموعة مميزة من النجوم على جائزة أفضل لاعب في القارة، يتصدرها المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الإيفواري سيمون أدينجرا من فريق برايتون الانجليزي، الغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الالماني، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز من فريق صن داونز الجنوب افريقي.

حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2024، يأتى لتكريم الأفضل في القارة السمراء ويقام الحفل في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين وسط حضور نخبة من نجوم الكرة الأفريقية والعالمية.

اتحاد الإفريقي لكرة القدم أفضل لاعب في أفريقيا أشرف حكيمي أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا