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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هيفاء وهبي تؤجل مسلسلها وتستعد للسينما والغناء

النجمة اللبنانية
النجمة اللبنانية هيفاء وهبي
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أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، عن تأجيل مسلسلها الذي كان من المفترض عرضه في رمضان المقبل، وبدأت حالياً العمل على تسجيل أغاني جديدة استعداداً لموسم الأعياد. 

كما تنتظر هيفاء طرح فيلمها "ولاد المحظوظة"، الذي انتهت من تصويره منذ 6 أشهر، ويشاركها بطولته مجموعة من النجوم مثل محمود الليثي، وسامي مغاوري.

فيلم ولاد المحظوظة بطولة هيفاء وهبى، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي وضيفة الشرف رشا مهدى، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار لايت رومانسى، ووتظهر هيفاء خلال الأحداث بشخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.

هيفاء وهبي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ولاد المحظوظة