عودة عمال البريد الكنديين الى العمل غدا الثلاثاء بعد شهر من الإضراب

أعلنت هيئة البريد في كندا، اليوم الاثنين، إن عملياتها ستستأنف يوم غد الثلاثاء بعد أن أمر مجلس العلاقات الصناعية الكندية بالعودة إلى العمل.

وقالت هيئة البريد الكندية إنها اتفقت مع الاتحاد الكندي لعمال البريد على تنفيذ زيادة في الأجور بنسبة خمسة في المائة بأثر رجعي إلى اليوم التالي لانتهاء صلاحية الاتفاقيات الجماعية.

ووجه وزير العمل ستيفن ماكينون يوم الجمعة هيئة مراجعة الأجور الكندية بإصدار أمر للموظفين المعتصمين البالغ عددهم 55000 بالعودة إلى العمل إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.

وأضافت هيئة البريد الكندية أن المجلس قرر أن المفاوضات بين الشركة والاتحاد الكندي لعمال البريد وصلت إلى طريق مسدود بعد يومين من جلسات الاستماع خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بدأ الإضراب في 15 نوفمبر وتم تعليق الوساطة الفيدرالية في 27 نوفمبربعد أن خلص الوسطاء إلى أن الجانبين متباعدان للغاية.

وكانت مجموعات الأعمال تدعو الحكومة إلى التدخل في حين سارعت الشركات والأفراد إلى إيجاد طرق بديلة للتسليم مع بدء موسم التسوق في العطلات.