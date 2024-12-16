ترامب: أنقرة سيطرت على سوريا عبر الفصائل المسلحة

الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وجه اتهامات لتركيا بشأن دورها في التحولات التي شهدتها سوريا، والتي أسفرت عن انهيار حكم الرئيس بشار الأسد.

خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين، أشار ترامب إلى أن أنقرة لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الجماعات المسلحة التي تمكنت من السيطرة على سوريا، واصفًا تلك العملية بأنها أشبه بانتزاع غير مشروع للسلطة، لكنه أقر بأنها نُفذت بكفاءة.

وأضاف أن تركيا أصبحت تمتلك نفوذًا كبيرًا يمكنها من التأثير على تطورات الوضع في سوريا، مما يجعلها طرفًا رئيسيًا في إدارة المشهد.

واختتم بتأكيده أن الوضع السوري لا يزال يشوبه الكثير من الغموض، مع بقاء العديد من القضايا دون إجابات واضحة، مما يعكس تعقيد الأزمة الراهنة.