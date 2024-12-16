قبل بيان الخريف.. وزيرة المالية الكندية تستقيل من منصبها

قدمت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم الاثنين، استقالتها من مجلس الوزراء، في اليوم الذي من المقرر أن تقدم فيه بيانها الاقتصادي الخريفي.

وفي خطاب استقالتها، قالت إن رئيس الوزراء جستن ترودو أبلغها الأسبوع الماضي إنه لا يرغب في استمرارها في منصب وزيرة المالية، وعرض عليها دورًا آخر في مجلس الوزراء يوم الجمعة، لكن المسار الصادق والمجدي الوحيد هو ترك مجلس الوزراء.

وقالت الوزيرة، إنها ورئيس الوزراء وجدا نفسيهما على خلاف بشأن أفضل مسار للمضي قدمًا في كندا، مضيفة أن كندا تواجه تحديًا خطيرًا مع إدارة ترامب القادمة وتهديدها بالرسوم الجمركية.

كما شددت على أن الحكومة بحاجة إلى أخذ التهديد على محمل الجد وهذا يعني تجنب الحيل السياسية المكلفة، مشيرة إلى إنها ملتزمة بالترشح مرة أخرى لمقعدها في الانتخابات الفيدرالية المقبلة.