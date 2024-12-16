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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اجتماع موسع لمنسقي طب الأسرة ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائى اجتماعا موسعاً  مع منسقي طب الأسرة ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات بالادارات الصحية وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة  بمراجعة معدلات الأداء بالمبادرات  الرئاسية بشكل دورى و تطوير خدمات الرعاية الأولية وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية. 
فيما بحث الاجتماع آليات العمل خلال الفترة المقبلة و السلبيات الواردة فى تقارير المرور وكيفية تلافيها بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والانضباط الإداري وتكثيف المرور ووضع خطة بديلة حال غياب أحد الأطقم الطبية. 
كما تم التوجيه بمتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات بالوحدات والمراكز الصحية لاسيما وحدات التطوير، وتم الحث على تنشيط الترددات والمبادرات الرئاسية، مع التشديد على مسؤولي الرعاية الاساسية بالإدارات بضرورة وجود نقاط تواصل مع الأطقم النوبتجية لسهولة التواصل وحل معوقات الأداء. 

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