26 مليون دولار حصيلة "Kraven the Hunter" في 72 ساعة

تمكن فيلم الحركة “Kraven the Hunter” للنجم آرون تايلور جونسون، من حصد المركز الثالث في ترتيب شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 26 مليون دولار، جمع منها 11 مليونا في صالات السينما الأمريكية و15 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس أوفيس موجو. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية ما بين 110 - 130 مليون دولار تقريبا.

تدور أحداث الفيلم حول (كرافن)، الذي تتطور علاقة المعقدة مع والده القاسي (نيكولاي كرافينوف)، ويصطحبه الأخير في مسار الانتقام ممهدًا الطريق إلى ميلاد أعظم صياد في العالم.