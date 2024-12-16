توصيات شاملة لرسم مستقبل الصحافة المصرية في ختام المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

اختتم المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين أعماله في القاهرة، حيث طرح رؤى استراتيجية لتطوير مهنة الصحافة وضمان استدامتها، من خلال توصيات تهدف إلى مواجهة تحديات الواقع الصحفي، وتعزيز حرية التعبير، ودعم المؤسسات الصحفية على المستويين الاقتصادي والمهني.

وشملت التوصيات محاور متعددة، أبرزها تطوير المحتوى الإعلامي، الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إصلاح الأوضاع الاقتصادية، تعزيز الحريات الصحفية، وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، بما يعكس رؤية شاملة لمستقبل الصحافة المصرية.



محور مستقبل الصحافة

إصلاح المؤسسات الصحفية

1. تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية، مع تقديم تقارير شاملة حول أنشطتها.

2. تحويل إدارات شؤون العاملين إلى إدارات موارد بشرية لدعم التطوير المهني.

3. تطبيق نظام موحد للحوكمة الإدارية مع التقييم الدوري لضمان كفاءة الأداء.

4. إنشاء وحدات للتسويق الرقمي وتطوير الإعلام الاجتماعي.

5. اعتبار كل إصدار صحفي علامة تجارية مستقلة لتطوير المنافسة.



تطوير الصحافة الورقية

• دمج النسخ الورقية والرقمية لتعزيز التفاعل مع الجمهور.

• تطوير نظم التوزيع رقميًا وزيادة دعم صناعة الطباعة.

• إعادة الاهتمام بإيفاد مراسلين دوليين لتغطية الأحداث العالمية.



الصحافة الإلكترونية

• تجريم حذف الأرشيف الإلكتروني.

• وضع استراتيجية طويلة الأمد للمحتوى الرقمي مع التركيز على دراسة الجمهور.

الذكاء الاصطناعي

1. الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتدريب الصحفيين على استخدامها.

2. وضع إرشادات أخلاقية لاستخدام هذه التقنيات في الصحافة.

تطوير المحتوى الإعلامي

• وضع سياسات تحريرية واضحة لكل إصدار صحفي.

• التركيز على الكتابة الإبداعية والتحليل المتعمق.

• إنتاج محتوى متنوع يلائم مختلف المنصات الإعلامية.



محور الحريات والتشريعات



تعزيز الحريات

1. المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي.

2. دعوة الدولة لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، بما يتماشى مع الدستور.

3. تسريع إصدار قانون حرية تداول المعلومات وتوفير ضمانات دستورية لحرية الصحافة.

4. رفع الحجب عن المواقع الصحفية والمحتوى الإعلامي الإلكتروني، مع تيسير إجراءات الترخيص.

محور الاقتصاد الصحفي

إصلاح الأوضاع الاقتصادية

1. وضع خطة زمنية للإصلاح المالي في المؤسسات الصحفية.

2. الاستثمار في التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

3. إنشاء مصنع لتوفير الورق محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تحسين دخل الصحفيين

• الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع توفير هياكل عادلة وواضحة للأجور.

• رفع قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا لمواكبة التحديات الاقتصادية.



التدريب المهني والتعليم الإعلامي

• توسيع نطاق التدريب المهني للصحفيين، خاصة في المحافظات.

• تطوير مناهج كليات الإعلام لتلبية احتياجات السوق، مع تعزيز التدريب العملي للطلاب.



ختام المؤتمر

أكد المؤتمر العام السادس على استمرارية متابعة تنفيذ التوصيات، بتشكيل أمانة دائمة تضم شخصيات بارزة من النقابة وممثلين عن الجمعية العمومية. كما شدد على التزام النقابة بمواقفها الوطنية، خاصة في مواجهة التطبيع المهني، والسعي لتحقيق العدالة الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ختامًا، يشكل هذا المؤتمر خطوة جادة نحو مستقبل أفضل للصحافة المصرية، حيث وضع خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات المهنية والاقتصادية في ظل المتغيرات المتسارعة.