وزير الرياضة يصل مراكش لحضور الحفل السنوي لتوزیع جوائز 2024 CAF

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مدينة مراكش بالمغرب ، لتسلم الجائزة نيابةً عن فخامه السيد رئيس الجمهورية، خلال الحفل السنوي لتوزیع جوائز 2024 CAF.



والتي قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدمً منحها لفخامة رئيس الجمهورية، نظرا لجهود سيادته الكبيرة في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية، من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.

وكان في استقباله فوزي لقج رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو .

ويكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم الإثنين، النقاب عن النجم الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا خلال العام الجارى 2024، فى الحفل المقرر إقامته مساء اليوم فى مراكش بالمغرب.