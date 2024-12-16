بالصور.. اصطدام أتوبيس في مدخل محور اللواء سمير فرج بالأقصر دون إصابات

شهد محور اللواء سمير فرج شمال محافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، اصطدام حافلة بتبة بالمحور ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات بين الركاب، وجارٍ رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حادث الاتوبيس

بداية البلاغ

تلقت غرفة العمليات بالأقصر، إخطارا يفيد باصطدام أتوبيس بتبة على مخرج محور اللواء سمير فرج اتجاه الأقصر - قنا الزراعي، مما تسبب في شلل الحركة المرورية بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش وانتقل رجال المرور والأمن بمديرية أمن الأقصر ورجال الإسعاف.

وأوضح مصدر مطلع لـ"البوابة نيوز" أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بين ركاب الأتوبيس، حيث تبين أن مستقلي الأتوبيس السائق ومرافقه فقط، وجارٍ رفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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