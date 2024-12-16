انطلاق حفل جوائز الكاف فى المغرب 2024

انطلق منذ قليل حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2024، لتكريم الأفضل في القارة السمراء.

يقام الحفل في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين وسط حضور نخبة من نجوم الكرة الأفريقية والعالمية.

الجوائز المرتقبة

أفضل لاعب في أفريقيا 2024:

تتنافس مجموعة مميزة من النجوم على جائزة أفضل لاعب في القارة، يتصدرها المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، الإيفواري سيمون أدينجرا (برايتون)، الغيني سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)، النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا)، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

أفضل مدرب في أفريقيا 2024:

تشمل القائمة المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إيمرسي فاي، مدرب الكونغو سيباستيان ديسابر، ومدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس.

أفضل نادٍ في أفريقيا 2024:

يتنافس على اللقب ثلاثة أندية بارزة هي الأهلي المصري، الزمالك المصري، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

أفضل لاعب داخل القارة 2024:

تشمل القائمة النجمين المصريين حسين الشحات (الأهلي) وأحمد سيد زيزو (الزمالك)، بالإضافة إلى الجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2024:

يتنافس على الجائزة كل من الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، الإيفواري يحيى فوفانا (أنجيه)، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (صن داونز).

أفضل لاعب شاب في أفريقيا 2024:

تشمل القائمة الإيفواري كريم كوناتي (ريد بول سالزبورج)، السنغالي لامين كامارا (موناكو)، والإيفواري عمر دياكيتي (رين).

أفضل لاعبة في أفريقيا 2024:

يتنافس على الجائزة المغربيتان ضحى المدني وسناء مسعودي، والكونغولية لاتشو فلورا مارتا.

أفضل مدرب للسيدات 2024:

تشمل القائمة المصري أحمد رمضان، المغربية لمياء بومهدي، والمغربي محمد أمين.

بالاضافة الى جائزة أفضل هدف 2024

يعد هذا الحفل فرصة للاحتفاء بالإنجازات الفردية والجماعية التي حققتها كرة القدم الأفريقية خلال العام، مع تسليط الضوء على النجوم الذين صنعوا الفارق في الملاعب المحلية والدولية. تتجه الأنظار إلى مدينة مراكش، حيث سيتم الكشف عن الأسماء الفائزة في أجواء احتفالية مميزة.