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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: الولايات المتحدة والغرب يواصلان السعي نحو فرض هيمنتهما على العالم

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة والغرب يواصلان السعي نحو السيطرة على العالم وفرض هيمنتهما عليه.

وأوضح بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس وزارة الدفاع الروسية "نحن نرى أن الإدارة الأمريكية الحالية، في الأساس الغرب الجماعي بأكمله، لن يتخليا عن حاجتهما إلى الهيمنة العالمية" وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف بوتين أن "واشنطن وحلفائها يواصلان فرض قواعدهما المزعومة على العالم، والتي يغيرونها مرارا وتكررا بحسب مصالحهم".

كما أشار إلى أن الغرب يشن حروب هجينة ويمارس سياسات الاحتواء ضد الدول المختلف معها بما فيها روسيا.

وكان بوتين قد حذر في وقت سابق من أن روسيا ستتخلى عن قيودها الطوعية على نشر الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة بنشر مثل هذه الأسلحة.

 

بوتين الولايات المتحدة وزارة الدفاع الروسية