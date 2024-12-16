رئيس المركز القومى للبحوث يستقبل وفد الأكاديمية الصينية للعلوم

استقبل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث لدعم العلاقات العلمية الدولية، اليوم الإثنين ١٦ ديسمبر٢٠٢٤، السيد / ليو جيان بينج، نائب المدير العام لإدارة العلوم والتعليم والثقافة، وزارة المالية، جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا.

يأتي ذلك فى إطار سياسة المركز القومي للبحوث لدعم العلاقات العلمية الدولية بين المركز والمراكز والجامعات والهيئات البحثية المختلفة بالداخل والخارج.



حضر اللقاء من الجانب المصرى الأستاذ الدكتور/ محمود حزين- القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجيه، والدكتورة/ هبة عبد العزيز – باحث بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية والدكتور/ محمد عبد المطلب – باحث بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية.



وقد قام د/ معوض، بعرض فيلم وثائقى عن المركز ونشأته وتاريخه. بما يحويه من كفاءات علمية متميزة وإمكانات هائلة متضمنا 14 معهداً بحثياً يشمل 109 قسماً و6 مراكز تميز.

بالإضافة الى دوره الفعال في خدمة الأهداف الإستراتيجية للدولة طبقاً لرؤية مصر 2030 والتى تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDs17).



وقد أعرب السيد/ بينج، عن إمتنانه بزيارة المركز مؤكداً على عمق أواصر التعاون العلمى والأكاديمى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين وأشاد بنتائج اللقاء والمناقشات المثمرة وما شاهده من تطور فى كافة مجالات البحث والتطوير بما يسهم فى دفع عجلة التنمية.

وتطلع سيادته إلى مزيد من التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات ورغبته فى دفع هذا التعاون إلى الأمام من خلال الإستثمار فى تنمية القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وقد تبادل الطرفان إهداء الدروع