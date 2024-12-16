الأنبا كاراس يرسم قمصًا جديدًا في فيلادلفيا

ترأس الأنبا كاراس، أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا، صلاة القداس الإلهي الأول من شهر كيهك، في كنيسة الشهيد مار جرجس في فيلادلفيا، ببنسلڤانيا.

وقد حضر القداس عدد كبير من أبناء الكنيسة الذين عبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة الروحية الهامة، وألقى الأنبا كاراس كلمة روحية تحدث فيها عن أهمية الشهر المريمي وفضائل السيد المسيح التي نحتفل بها في هذا الوقت، كما تطرق إلى دور الكنيسة في دعم أبنائها روحيًا ومجتمعيًا.

وتضمن القداس أيضًا رسامة القس مينا شهيد قمصًا، حيث قام الأنبا كاراس بتكريمه معربًا عن تهنئته ودعمه له في خدمة الكنيسة، مؤكدًا على أهمية الخدمة الكهنوتية وأثرها في بناء الكنيسة.

وفي ختام القداس، تم تقديم التهنئة من جانب أبناء الكنيسة للمطرانية والقس مينا شهيد، وسط أجواء من الفرح والاحتفال.