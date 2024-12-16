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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 11 حالة تعدٍ على أرض زراعية وبناء مخالف وأملاك دولة ببني مزار

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تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار إزالة التعديات على الأرضاي الزراعية والبناء المخالف.
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١١حالة ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف واملاك دولة ببنى مزار.

وقام عبدالله ربيع محمود وعاشور سيد وعيد السيد نواب رئيس المركز، وعوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية بابو جرج  وقوات الشرطة، بحملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية والبناء المخالف واملاك الدولة.
 

واسفرت الحملة عن ازالة ١١ حالة تعدي علي ارض زراعية واملاك دولة وحماية نيل وطرق بأجمالى مساحة ٢٠٦١م.
مع التحفظ على خلاطة من ابو دربالة قبل الشروع فى العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضمن الموجة ٢٤ لازالة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة.

 

 

أخبار محافظة المنيا اكرام محمود رئيس المركز التعديات ازالة التعديات