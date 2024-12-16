تدريبات قوية فى مران الزمالك استعدادا لسيراميكا كيلوبترا

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة المصري الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات قوية خلال مران اليوم الاثنين، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، قبل خوض تقسيمة في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.