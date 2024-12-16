رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس العمداء "أون لاين"

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس العمداء الشهري "أون لاين" لمتابعة أنشطة وفعاليات الجامعة المختلفة، بالإضافة إلي تجهيز ودراسة الموضوعات التي تحتاج إلي دراسة قبل العرض على مجلس الجامعة في اجتماعه الشهري القادم.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد الخولي عميد كلية الزراعة والمستشار عمر تركى المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والسيدة سعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة .

في بداية الاجتماع قدم الدكتور أحمد القاصد التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة بمناسبة قرب الاحتفال بعيد الجامعة ال٤٨ مشيدا بالإنجازات التي حققتها الجامعة منذ نشأتها وتحقيق الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية

واستعرض الدكتور أحمد القاصد بعض الفاعليات التي تمت بقطاعات الجامعة خلال شهر ديسمبر مقدما التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بإعلان تصنيف التايمز THE إدراج جامعة المنوفية من ضمن أفضل الجامعات العربية لعام ٢٠٢٤ حيث جاءت جامعة المنوفية في المركز الـ ١٣١ من إجمالي ۳۱۵ جامعة عربية وعلي مستوي مصر كانت جامعة المنوفية رقم ٢٦ من إجمالي ٤٧ جامعة مصرية فقط ظهرت في التصنيف الذي يعتبر من أبرز التصنيفات العالمية التي تظهر جودة التعليم والبحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية حول العالم .

إلى جانب إدراج جامعة المنوفية لأول مرة من ضمن تصنيف QS للاستدامة لعام ۲۰۲٥ حيث احتلت جامعة المنوفية المركز العاشر علي مستوي مصر من بين ٣٦ جامعة مصرية ظهرت في التصنيف والمركز الـ ١٤ على مستوى جامعات شمال أفريقيا والمركز الـ ٣٠ علي مستوي أفريقيا، وجاءت جامعة المنوفية في الفئة من ۱۰۲۱ إلى ١٠٤٠ على مستوى العالم من إجمالي ١٧٤٤ جامعة دولية ظهرت في التصنيف، وتقدم الجامعة في تصنيف Green imetric العالمي بـ ۹۵ مركز عن العام الماضي حيث جاءت الجامعة في المركز الـ ٢٨٥ علي العالم من بين ١٤٧٧ جامعة عالمية ظهرت في التصنيف.

حيث يهدف تصنيف Green metric إلى تقييم أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجالات الاستدامة البيئية ،معربا عن سعادته بتحقيق الجامعة مراكز متقدمة ،وموجها الشكر لكل القائمين علي التصنيفات الدولية معربا عن أمله في تحقيق الجامعة قفزة قوية بالتصنيفات العالمية خلال العام القادم بعد اكتمال المعايير المطلوبة

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي المشاركة في فعاليات جلسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وذلك لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة من لجنة الخطة والموازنة في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ وبحضور مندوبين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، وتم استعراض خطة جامعة المنوفية الاستثمارية ورؤيتها المستقبلية وتم التوافق علي التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التوصيات الصادرة مسبقا من لجنة الخطة والموازنة بإدراج مشروع مستشفى الجراحة التخصصي ومشروع إنشاء سور حول المساحة التي تم تخصيصها لصالح توسعات جامعة المنوفية بمدينة السادات والتي تبلغ ۲۰۰ فدان بالخطة الاستثمارية للجامعة .

بالاضافة الي المشاركة في فعاليات النسخة السادسة لبرنامج القيادات الجامعية المصرية والذي تستضيفه هيئة فولبرايت مصر بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة فولبرايت والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، و روبين هاروتونيان المستشار الوزاري للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وأمين صندوق هيئة فولبرايت والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تتويجا للاحتفال بذكرى إنشاء برنامج فولبرايت في مصر عام ١٩٤٩ ومرور ٧٥ عاما من الصداقة والتبادل الأكاديمي والثقافي بين مصر والولايات المتحدة .

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة إلي الدكتور صبحي شرف علي نجاح المؤتمر السنوي الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع مشيرا إلي اشادة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية ،وأعضاء المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع بفعاليات المؤتمر والمعرض الذي عقد تحت عنوان المسئولية المجتمعية للجامعات في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي : آفاق ورؤى مستقبلية، وعقب مراسم افتتاح فعاليات المؤتمر تم عقد جلسة المجلس الأعلى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وافتتاح معرض المنتجات الصناعية والتكنولوجية والمنتجات الزراعية والصناعات اليدوية كما

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي المشاركة في فعاليات النسخة الأولى من مبادرة تمكين ذوي الهمم من طلاب الجامعات التي تقام تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمبادرة تم تنظيمها من قبل وزارة التعليم العالي بالتعاون مع حملة مانحي الأمل العالمية للتوعية بحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم ،بجامعة الأقصر ،إلي جانب توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة المنوفية ومنظمة "أمديست" الأمريكية لإنشاء مركز الخدمة ودعم ذوي الهمم بالجامعة ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء وتطوير مراكز الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية .

كما قدم رئيس الجامعة الشكر إلي الدكتور ناصر عبدالباري علي جهود القطاع في تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية مقدما التهنئة للطلاب الفائزين في انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث أختتمت الانتخابات بفوز الطالب محمود السيد خليل -من كلية الهندسة على منصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة للعام الثالث على التوالي بينما فاز الطالب نديم باسم عبود -من كلية الذكاء الاصطناعي على منصب نائب رئيس الاتحاد.

وقدم التهنئة للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية بكليات الجامعة بمشاركة عدد ٦٥ طالب وطالبة .

كما أشار الدكتور أحمد القاصد إلي زيارته اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمقر ديوان عام المحافظة لدعوته للمشاركة في فعاليات مؤتمر المسؤولية المجتمعية للجامعات في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، واستقباله اللواء عبد الحميد يسري رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية و الرائد محمد يحيي عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمكتب والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات قبل بدء فعاليات الاحتفال بهيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وعقد ندوة توعوية .