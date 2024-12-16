جامعة قناة السويس تختتم مسابقة "سوبر ستار الجامعة" وتُعلن أسماء الفائزين

اختتمت جامعة قناة السويس فعاليات مسابقة "سوبر ستار الجامعة"، التي نظمتها إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبإشراف الدكتورة هانم توفيق، مستشار النشاط الفني، والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة عيشه زين مدير إدارة النشاط الفني.

وتعليقاً على الفعاليات ـ أكد الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة تولي أهمية كبيرة للأنشطة الطلابية باعتبارها جزءا أساسيا من بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

وأشار "مندور" إلى أن مثل هذه المسابقات تُبرز المواهب وتمنح الطلاب فرصة للتعبير عن أنفسهم في بيئة إبداعية مشجعة.

كما شدد على أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل للطلاب الموهوبين، مؤكداً على أهمية الأنشطة الفنية والثقافية في صقل المهارات وتنمية القدرات الإبداعية.

وخلال الحفل، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته بمشاركة الطلاب في مسابقة "سوبر ستار الجامعة"، موضحاً أن الجامعة تسعى إلى اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب في مختلف المجالات الفنية.

وأكد" عبد النعيم" أن الأنشطة الفنية تعزز روح الإبداع والمنافسة بين الطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة تدعم المتميزين لتمثيلها في المحافل والمسابقات المختلفة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وفي ذات السياق، تقدم الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، بالتهنئة للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة.

وأوضح أن الجامعة تفتح أبوابها دائماً لاستقبال الطلاب الموهوبين في جميع الأنشطة، وتسعى إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير مواهبهم وتأهيلهم للمشاركة في مختلف المسابقات والفعاليات الفنية.

تولت لجنة متميزة من الخبراء والمتخصصين الإشراف على تحكيم وتدريب الطلاب في مختلف مجالات المسابقة.

ضمت اللجنة:

الدكتور أحمد عبد الوهاب لتحكيم مجالي العزف والإنشاد الديني، والدكتورة نانسي فاروق لتحكيم الغناء، والأستاذ أحمد كمال لتحكيم التمثيل، بالإضافة إلى الدكتورة بسمة محمود التي أشرفت على تدريب الطلاب في العزف والغناء، والدكتورة إبتهال محمد التي قدمت الدعم التدريبي في مجال الإنشاد الديني.

هذا وأعلنت اللجنة عن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة.

في مجال الإنشاد الديني، حصل الطالب سفيان جمال على المركز الأول، بينما جاء الطالب فادي خليل في المركز الثاني، والطالب كريم عصام في المركز الثالث.

أما في مجال العزف، فقد فاز بالمركز الأول الطالب أحمد رمضان، والطالبة كنزي محمد بالمركز الثاني، والطالب محمد إسماعيل بالمركز الثالث.

في مجال التمثيل، فازت الطالبة جميلة محمد بالمركز الأول، والطالب كريم عصام بالمركز الثاني، والطالبة جنة أحمد بالمركز الثالث.

وفي مسابقة الغناء، حصلت الطالبة لينا أحمد على المركز الأول، والطالبة سارة حسن على المركز الثاني، والطالبة ندى عماد على المركز الثاني مكرر. أما المركز الثالث، فكان مناصفة بين الطالب مارك سمير والطالبة سارة أسامة.

اختُتم الحفل بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب الفائزين، وسط أجواء احتفالية مميزة، تعكس روح الإبداع والتميز داخل الجامعة، وحرصها على دعم الأنشطة الطلابية وتنمية مواهب أبنائها.