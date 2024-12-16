رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض دكان الفرحة.. صور

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، معرض الملابس الخيري والذي ينظمه صندوق تحيا مصر بجامعة الفيوم، ضمن مبادرة دكان الفرحة، وذلك بحضور الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ووكلائها، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر والطلاب، وذلك اليوم الاثنين، بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن المعرض يضم ١٨ ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية ومجموعة من الإكسسوارات والعطور وحقائب اللاب توب.

وأشار إلى أن المعرض يستهدف ٣٠٠٠ طالب وطالبة من الذين قاموا بتسجيل بياناتهم على منصة التكافل الإجتماعي.

وأشار الدكتور عاصم العيسوى إلى أن المعرض يستمر لمدة ٣ أيام خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٢/١٦ إلى ٢٠٢٤/١٢/١٨ ويستمر التوزيع كل يوم من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٦ مساءً. كما أوضح أنه سيتم البدء بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع القطع ثم يليهم الطالبات.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تعزيز دور صندوق تحيا مصر، باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية.

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