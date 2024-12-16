المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لعاطلين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف في الاتجار بالحشيش المخدر والهيروين بمنطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج، تلقي معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة المواد المخدرة ،وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهم عثر علي الحشيش المخدرة والهيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهتهما اعترفوا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع والمبلغ المالي، حصيلة بيع المواد المخدرة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.