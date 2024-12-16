مجلس إدارة نادي الزمالك يؤازر اللاعبين في تدريباتهم قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

حرص حسين السيد ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي تواجد الثنائي من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني في المران قبل مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.