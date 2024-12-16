رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة رفع صرف صحي"أبو شنب" استعدادا للشتاء

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم محطة رفع صرف صحي قرية أبو شنب بمركز ابشواي ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمواقع العمل بالشركة للتأكد من انتظام سير العمل والتأكيد على الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء، ومراجعة الحالة الفنية لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل، رافقه الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي وناصر العمده مدير عام الرقابة والمتابعة والمهندسة سناء أبو بكر مدير صرف صحي ابشواي ولجنة من التفتيش الفني بالشركة وفريق العلاقات العامة.

وخلال الزيارة شدد على المراجعة الدورية لكافة محتويات المحطة الكهروميكانيكية والمدنية على حد سواء وإجراء أعمال الصيانة بصفة دورية تجنباً لحدوث أي عطل مفاجئ واتباع نظم التشغيل القياسية وتطهير بيارة الرفع والشبكات بصفة مستمرة لزيادة القدرات الاستيعابية تجنباََ لأي سدد اوطفح لمياه الصرف الصحي.

وأكد على أهمية وضرورة متابعة اللجان الفنية بالشركة لجميع محطات الصرف الصحي ومياه الشرب والتفتيش الدوري على الحالة الفنية لجميع المحطات على طول امتداد المحافظة والالتزام بالواجبات الوظيفية وانضباط عمل الورادي الصباحية والمسائية والإلتزام بمواعيد العمل وتطبيق كافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

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