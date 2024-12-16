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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات استشفائية في الزمالك بعد مباراة المصري

ارشيفية
ارشيفية
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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري التي أقيمت مساء الأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وفضل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، اكتفاء اللاعبين الأساسيين بتدريبات استشفائية وتأهيلية خوفاً من تعرضهم للإجهاد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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