ننشر التوصيات العامة الصادرة عن المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين

أعلن الدكتور والمفكر وحيد عبدالمجيد، التوصيات العامة الصادرة عن المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن نتائج المؤتمر وتوصيات جاءت أكثر من التوقعات المنتظرة، شاكرا الأمانة العامة والقائمين عليها وعلى رأسهم الكاتب عبالله عبدالسلام، الكاتب محمود الحضري، والكاتب محمد بصل.

وكشف الكاتب والمفكر وحيد عبدالمجيد أن أهم التوصيات صدرت عن ثلاث محاور للمؤتمر، وعلى رأسها محور الحريات والتشريعات، وهي الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبيي السجون من المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير، وعم أسر المحبوسين وتقديم الدعم القانوني للصحفيين المحبوسين، مرحبا بدور الدولة الوطني في مراجعة قوائم الإرهاب مشيرا إلى ضرورة رفع اسماء الصحفيين المتواجدين بها.

وأضاف أن التوصية الثانية هي إلغاء قانون العقوبات السالبة للنشر فيما عادا التحريض عل العنف والتمييز، والتطبيق الكامل للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية وإزالة القيود التشريعية.

المسارعة في إصدار قانون تداول المعلومات والذي احقه الدستور بحرية تداول المعلومات، مشيرا الي ان هناك مسودة قانونية سيتم رفعها لمجلس النواب ومجل الوزراء لمناقشته في أقرب وقت ممكن.

كما طالب المؤتمر بتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام ضد الكيانات، ورفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية والتي تقدم محتوى إعلامي، وأن لا يتم الحجب إلا استنادا علي حكم قضائي، إضافة الي وقف الملاحق القضائية لمدير المواقع بحجة العمل دون ترخيص، اعتبار عدم الرد علي المطالبات ترخيص المواقع خلال 90 يوما أنها موافقة على العمل.

وأوصى المؤتمر بإقرار مدونة سلوك تراعي حقوق الزملاء، وتحقق بيئة عمل آمنة وفتح حوار موسع للخروج بمدونة شاملة لجميع المقترحات.

وقال وحيد عبدالمجيد، أن دعوة مجلس النقابة لتشكيل لجنة تتلقي المقترحات لمتابعة القضايا المستجدة، وتبني مطالب الرواد بحقوقهم في التصويت بالانتخابات النقابية.