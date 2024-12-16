"القومى لحقوق الإنسان" يناقش تعزيز استقلاليته من خلال المعالجات الإعلامية

أكد الكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس تحرير المصري اليوم،علي أهمية منح المؤسسات المساحة التنافسية لخدمة الجمهور، وإعادة دور الأعلام المؤسسي للصدارة ومتابعة ومراقبة دور مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على المواطن.

ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الإخبار، خلال مناقشة الجلسة الثالثة بمؤتمر "اليوم العالمي لحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي بحقوق الإنسان و حمايتها و رصد تنفيذها"، على أهمية التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات لرفع كفاءة العاملين بالنقابات لممارسة العمل بشكل أفضل والالتزام بالمعايير الحقوقية والقانونية والمعايير المهنية.

وطالب عبد الجواد أحمد عضو لمجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة وأهمية التعاون بين المجلس والنقابات والمجلس الأعلى للأعلام لتوعية المواطن بمخاطر تلقى المعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي والتأكد من صحتها .

والجدير بالذكر أطلق المجلس القومي لحقوق الانسان ، صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وشارك في المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، السفير محمود كارم ، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.

وناقشت جلسات المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:

1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.

2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.

3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.