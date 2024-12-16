إيرادات "Moana 2" تتخطى 717 مليون دولار عالميا

يواصل الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Moana”، من بطولة أصوات النجوم دواين جونسون وأولي كارافالو، حصدت إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 717.016 مليون دولار عالميا، جمع منها 337.516 مليون دولار في السينمات الأمريكية و379.5 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 150 مليون دولار تقريبا، وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”. وبهذه الأرقام يتجاوز الجزء الجديد إيرادات الجزء الأول الصادر عام 2016، والتي بلغت 643 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تدور أحداث الفيلم حول (موانا) التي تُبحر إلى أوقيانوسيا بعد تلقيها رسالة من أقاربها في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.