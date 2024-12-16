في ختامه.. المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين يوصي بعقده كل 4 سنوات

قال السكرتير العام لنقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم إن إطلاق اسم دورة فلسطين علي المؤتمر العام السادس للنقابة، جاء في سياق تفعيل دور النقابة تجاه القضايا المهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأشار إلي أن النقابة هي الأولى التي تصدر قرار منع كافة أشكال التطبيع الشخصي مع كيان الاحتلال منذ عام ١٩٨٠م.

وأضاف "عبدالرحيم" أن المؤتمر السادس للنقابة يأتي استكمالا للمؤتمرات السابقة للنقابة، ولقد شهد المؤتمر هذا العام زخما كبيرا ومشاركة من قطاعات مهمة من الصحفيين، موصيا باستكمال اقامة المؤتمر كل ٤ سنوات.

وأشار عبدالرحيم إلى أن الصحافة الورقية تعد وثيقة لتاريخ مصر، ويجب استمرار دعم دور الصحافة، لافتا إلى أن تراجع الصحافة الورقية يرجع إلى عدم وجود هامش للحريات.