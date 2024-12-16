نجوى كرم تعلن موعد حفلها في دبي

تستعد النجمة اللبنانية نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي مميز يوم 29 ديسمبر الجاري في دبي، حيث ستقدم لجمهورها مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة التي تتميز بإيقاعاتها المفعمة بالطاقة والكلمات المؤثرة، وتأتي هذه الحفلة ضمن سلسلة حفلات نجوى التي تعكس تألقها الفني المستمر.

وعلى صعيد آخر، طرحت نجوى أغنية "البعد"، إحدى أغنيات ألبومها الجديد، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بإخراج كرم نقولا كرم، وهي من كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع هادي شرارة، حيث لاقت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

وفي مفاجأة أسرت قلوب محبيها، أعلنت نجوى كرم زواجها خلال احيائها حفلاً غنائياً في رومانيا.

وظهرت بفستان أبيض يعبر عن فرحتها، وصرحت أنه يحمل ذكرى زفافها، لتتلقى التهاني من نجوم الفن ومحبيها.

كما طرحت نجوى مؤخراً ألبومها الجديد "كاريزما"، الذي يضم 7 أغنيات منوعة، وصورت منه أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب بإخراج دان حداد، حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً فور صدورها.