ضربة جديدة لتجار الكيف|ضبط 1,25 طن من المواد المخدرة ومقتل 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة.. فيديو

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بقيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ،وقيامهم باستغلال قطعة أرض زراعية بإحدى الجزر النيلية لزراعة المواد المخدرة .



وعقب وصول القوات بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مقتل عنصرين إجراميين وضُبط بحوزتهم ( كميات كبيرة من مخدرات " الحشيش- البانجو - الشابو " – بذور البانجو – عدد من الأسلحة النارية.

كما تم ضبط وإزالة 6 الآف شجرة لنباتات "الأفيون والبانجو" بقطعة الأرض المشار إليها .





وإستكمالاً لجهود الضبط تم إستهداف بؤر إجرامية بمحافظات الإسكندرية – القليوبية - الإسماعيلية – الدقهلية ) مما أسفر عن ضبط 22 عنصراً إجرامياً بينما لقى أحد العناصر مقتله بالدقهلية بادر بإطلاق النيران تجاه القوات ، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة .. وبلغ إجمالى المواد المخدرة المضبوطة أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش - نصف طن من مخدر البانجو – كمية كبيرة من مخدرات " هيدرو – هيروين – شابو - الأقراص المخدرة" – 23 سلاح نارى متنوع - عدد من الطلقات النارية .

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 55 مليون جنيه لتسجل بذلك الأجهزة الأمنية نجاحات متواصلة فى التصدى لكافة الجرائم وضبط مرتكبيها لبسط الأمن والإستقرار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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